05:00 24.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсионный фонд завершил финансирование за август

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за август.

Пенсионный фонд завершил финансирование за август

По состоянию на четверг, 23 августа, полностью по графику завершено финансирование пенсионных выплат. Об этом говорится в сообщении Фонда, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в августе на выплату пенсий направлено 29,7 миллиардов гривен.

Финансирование пенсий сентября месяца начнется 3-го сентября, а выплата - с 4-го сентября согласно установленному графику, - заявили в ПФУ

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пенсионный фонд Украины вернул большую часть ссуд, взятых из Единого казначейского счета. На сегодняшний день Фонд вернул 80% займов, взятых в 2018 году. Такие данные в в четверг, 16 августа, предоставил министр социальной политики Андрей Рева. По его данным, всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 миллиардов гривен. Из них 40 миллиардов гривен уже возвращено, - заверил министр.


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