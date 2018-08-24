Пенсионный фонд завершил финансирование за август

По состоянию на четверг, 23 августа, полностью по графику завершено финансирование пенсионных выплат. Об этом говорится в сообщении Фонда, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в августе на выплату пенсий направлено 29,7 миллиардов гривен.

Финансирование пенсий сентября месяца начнется 3-го сентября, а выплата - с 4-го сентября согласно установленному графику, - заявили в ПФУ

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Пенсионный фонд Украины вернул большую часть ссуд, взятых из Единого казначейского счета. На сегодняшний день Фонд вернул 80% займов, взятых в 2018 году. Такие данные в в четверг, 16 августа, предоставил министр социальной политики Андрей Рева. По его данным, всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 миллиардов гривен. Из них 40 миллиардов гривен уже возвращено, - заверил министр.