Нацбанк на пятницу немного поднял курс гривны

100 долл - 2785.3197 грн;

100 евро - 3225,1217 грн.

При этом регулятор установил на 24 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1073.022890;

Серебро - 13.255333;

Платина - 712.748638;

Палладий - 817.643717.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 23 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2788,5488 грн;

100 евро - 3239,1783 грн.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.