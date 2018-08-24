12:53 24.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин готовится к получению нового кредита от МВФ

Кабинет министров готовится к получению следующего транша от Международного валютного фонда.

Кабмин готовится к получению нового кредита от МВФ

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, который он уполномочил и.о. министра финансов Оксану Маркарову подписывать векселя в пользу МВФ, передает Экономическая правда.

Как отмечается, Маркарова сможет подписывать «непереводные, беспроцентные векселя в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда по программе «Стенд-бай» и программе Механизм расширенного финансирования».

Речь идет о формальной процедуре, которая обычно используется пред получением очередного транша кредита МВФ, однако это еще не значит, что Фонд согласовал его получение.

Как сообщал "УРА-Информ", Россия срочно скупает золото, ожидая новых санкций США. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на данные МВФ, которые есть в распоряжении "Bloomberg". Россия увеличила свои запасы золота в июле больше, чем в любой другой месяц этого года, пытаясь подготовиться к удару новых жестких санкций США. Российский Центральный банк в прошлом месяце купил более 26 тонн металла, повысив свои запасы до 2170 тонн.


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