Кабмин готовится к получению нового кредита от МВФ

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, который он уполномочил и.о. министра финансов Оксану Маркарову подписывать векселя в пользу МВФ, передает Экономическая правда.

Как отмечается, Маркарова сможет подписывать «непереводные, беспроцентные векселя в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда по программе «Стенд-бай» и программе Механизм расширенного финансирования».

Речь идет о формальной процедуре, которая обычно используется пред получением очередного транша кредита МВФ, однако это еще не значит, что Фонд согласовал его получение.

Как сообщал "УРА-Информ", Россия срочно скупает золото, ожидая новых санкций США. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на данные МВФ, которые есть в распоряжении "Bloomberg". Россия увеличила свои запасы золота в июле больше, чем в любой другой месяц этого года, пытаясь подготовиться к удару новых жестких санкций США. Российский Центральный банк в прошлом месяце купил более 26 тонн металла, повысив свои запасы до 2170 тонн.