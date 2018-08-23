В Украине запустили Госреестр субсидиантов

Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания правительства, данная ведомство создавалось на протяжении полугода и тестировался несколько месяцев.

Так, еще с начала июля реестр доступный для всех граждан Украины, где отображается информация принимая во внимание закон о защите персональных данных.

Кроме того, реестр создан для упрощения множества процедур связанных с системой субсидий. Более половины граждан, которые имеют право на субсидии, уже обратились за их получением.

"Стратегически мы идем к монетизации. Мы ее рассматриваем как поэтапный процесс на протяжении 2019 года", - добавил Рева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, с начала года составила 553,7 миллионов гривен.