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В Украине в июле выросло промпроизводство

Промышленное производство в Украине в июле текущего года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 2,9%.

В Украине в июле выросло промпроизводство

 

Такие данные в четверг, 23 августа, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства в июле 2018 года по сравнению с июнем 2018 года промышленное производство снизилось на 1,3%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 1,4%.

Вместе с тем в январе-июле 2018 года по сравнению с январем-июлем 2017 года индекс промышленной продукции составил 102,6%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 102,0%, перерабатывающей - 102,4%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха -

104,1%.

В Госстате также напоминают, что данные привечены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, промышленное производство в Украине в июне 2018 года выросло на 2,2% по сравнению с июнем прошлого года. Такие данные в понедельник, 23 июля, опубликовала Государственная служба статистики. По данным статистического ведомство с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне этого года к июню прошлого возросло на 2,5%, тогда как в мае этого к маю прошлого года - на 2,9%.


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