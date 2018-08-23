15:32 23.08.2018 | Экономика | Новости
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В Швейцарии заморозили пять миллиардов долларов российских олигархов

Швейцарский банк Credit Suisse, который является одним из крупнейших банков страны, заморозил более пяти миллиардов долларов связанных с Россией из-за новых санкций Соединенных Штатов Америки.

В Швейцарии заморозили пять миллиардов долларов российских олигархов

Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что такие шаги скорее всего ударят по российским олигархам. Швейцария популярна среди богатых россиян за сочетание банковской безопасности и политической стабильности.

Страна стала одним из важнейших направлений денежных потоков из России. По данным центрального банка России, в 2017 году в Швейцарию поступили более шести миллиардов долларов.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства.

Как сообщал "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки во вторник, 21 августа, расширили санкционный список против России. В частности введены санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности. Как сообщает Reuters, под ограничительные меры попали российские граждане Антон Александрович Нагибин и Марина Игоревна Царева.


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