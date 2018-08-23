13:12 23.08.2018 | Экономика | Новости
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В Германии спустили на воду круизный лайнер, который ходит на газу - ФОТО

Первый в мире круизный лайнер, работающий на сжиженном природном газе, во вторник покинул строительный док на верфи в германском Папенбурге.

В Германии спустили на воду круизный лайнер, который ходит на газу - ФОТО

Судно AIDAnova длиной 337 м имеет свыше 2,6 тыс. кают, передает Интерфакс-Украина.

Лайнер отправится в первый рейс 2 декабря из Гамбурга.

Как сообщает Deutsche Welle, оператор круизных судов Aida заказал строительство трех кораблей, которые будут использовать в качестве топлива сжиженный газ. По информации компании, она инвестировала в этот проект более 3 млрд евро.

Между тем Немецкий союз охраны природы обеспокоен загрязнением воздуха из-за развития круизного туризма. Вместе с тем, газ считается менее вредным для окружающей среды, чем дизельное топливо. 

Как сообщал "УРА-Информ", британская туристическая компания Hoppa составила рейтинг топ-100 самых дешевых городов для путешествия. В этом году список возглавил Киев, потеснив с первого места болгарскую Софию. Как сообщает Daily Mail, рейтинг формировали, исходя из суммы, которую туристы тратят в городе в среднем за сутки - на аренду жилья, трехразовое питание, напитки и экскурсии.


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