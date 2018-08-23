13:57 23.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы стали больше есть иностранной гречки

Украина по результатам этого маркетингового года экспортировала 830 т гречки. А это на 20% больше, чем в предыдущем сезоне.

Украинцы стали больше есть иностранной гречки

Продажи нашей гречки за рубеж вырос более чем в 2,5 раза, превысив 16 тыс. т.

Об этом сообщает Аgroday со ссылкой на аналитическую компанию Pro-Consulting.

Как отмечает компания, внутреннего производства гречки для удовлетворения потребностей украинцев явно недостаточно. В прошлом году объем рынка круп в стране увеличился почти на 7% и составил 387 тыс. т, при этом наибольший рост продемонстрировала именно гречка - на более чем 18%.

Так, по данным таможенной статистики, в целом основной импорт гречки и проса в Украину в этом году обеспечивает Казахстан (55%), Россия (40%) и Перу (3%).

Как сообщал "УРА-Информ", по состоянию на 22 августа украинские аграрии завершают уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Намолочено около 34,2 млн. тонн с 9,8 млн. га, сообщает пресс-служба Минагрополитики.


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