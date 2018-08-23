Украинцам пояснили, как будут работать банки и почта на День Независимости

В предпраздничный день, 23 августа, банки работают по сокращенному режиму - до 17:00.

В День независимости, 24 августа, банковские учреждения будут закрыты.

В субботу, 25 августа, свои двери откроют только те отделения, которые обычно работают в субботу. При этом операции будут проведены следующим рабочим днем - понедельником.

В воскресенье, 26 августа, у украинских банков выходной. Понедельник, 27 августа, обычный рабочий день.

В Киеве 24 августа будут работать четыре отделения Укрпочты: Главопчтамт (ул. Крещатик, 22), отделение на главном железнодорожном вокзале (пл. Вокзальная, 1), отделение возле станции метро Левобережная (ул. Андрея Шептицкого 16/4) и отделение возле международного аэропорта "Киев" (проспект Воздухофлотский, 75).

Всего 24 августа будут работать 35 отделений по стране. Причем, в основном, они будут открыты до 15-17 часов по сокращенному графику.

Как сообщал "УРА-Информ", лидеры стран мира шлют в адрес президента Украины Петра Порошенко поздравительные письма по случаю 27-й годовщины независимости Украины. В частности, в четверг утром, 23 августа, поздравления украинцам пришли президентов Латвийской Республики Раймондса Вейониса и Италии Серджо Маттареллы.