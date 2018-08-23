Украина почти собрала урожай ранних зерновых

По состоянию на 22 августа украинские аграрии завершают уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.
Намолочено около 34,2 млн. тонн с 9,8 млн. га, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, собрано:
- озимой пшеницы - 24,4 млн. тонн с 6,4 млн. га;
- яровой пшеницы - 659 тыс. тонн с 187 тыс. га;
- озимого ячменя - 3,1 млн. тонн с 871,8 тыс. га;
- ярового ячменя - 4,4 млн. тонн с 1,6 млн. га;
- ржи - 388 тыс. тонн с 146 тыс. га;
- овса - 434 тыс. тонн с 187 тыс. га;
- гороха - 799 тыс. тонн с 430 тыс. га.
Начат сбор гречки и проса:
- гречихи намолочено 5,7 тыс. тонн с 4,8 тыс. га.
- проса - 3,6 тыс. тонн с 2,0 тыс. га.
Кроме того, собрано около 2,6 млн. тонн озимого рапса с 969,2 тыс. га и 94,7 тыс. тонн ярового рапса с 47,0 тыс. га.
Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года. В настоящее время, из прогнозируемых 888,0 тыс. га посеяно 492,3 тыс. га.