Украина почти собрала урожай ранних зерновых

Намолочено около 34,2 млн. тонн с 9,8 млн. га, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, собрано:

- озимой пшеницы - 24,4 млн. тонн с 6,4 млн. га;

- яровой пшеницы - 659 тыс. тонн с 187 тыс. га;

- озимого ячменя - 3,1 млн. тонн с 871,8 тыс. га;

- ярового ячменя - 4,4 млн. тонн с 1,6 млн. га;

- ржи - 388 тыс. тонн с 146 тыс. га;

- овса - 434 тыс. тонн с 187 тыс. га;

- гороха - 799 тыс. тонн с 430 тыс. га.

Начат сбор гречки и проса:

- гречихи намолочено 5,7 тыс. тонн с 4,8 тыс. га.

- проса - 3,6 тыс. тонн с 2,0 тыс. га.

Кроме того, собрано около 2,6 млн. тонн озимого рапса с 969,2 тыс. га и 94,7 тыс. тонн ярового рапса с 47,0 тыс. га.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года. В настоящее время, из прогнозируемых 888,0 тыс. га посеяно 492,3 тыс. га.