США выделит Украине деньги на техническую помощь

Так, правительство США подписало дополнительное соглашение о выполнении задания в сфере развития между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки.

Соответствующие распоряжения подготовлены Минэкономразвития в связи с намерениями правительства США предоставить дополнительные средства для реализации предусмотренных соглашением целей.

Украине будет предоставлено 54,4 млн долларов дополнительной международной технической помощи на обеспечение доступности инвестиционной деятельности среднему классу в Украине, усиление потенциала частного сектора экономики, повышение энергоэффективности и энергетической безопасности.

В ведомстве добавили, что общий объем технической помощи, направленной на указанные цели в рамках соглашения, с учетом дополнительных средств превысит 139 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сначала военных действий в Украине Евросоюз предоставил более 13 млрд евро финансовой поддержки от ЕС. Эта помощь является крупнейшей, предоставленной Евросоюзом странам за пределами блока.