12:11 23.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Отныне о назначении субсидии можно узнать онлайн

В Минсоцполитики рекомендуют украинцам не ждать осенних очередей и подавать документы на субсидию уже сейчас.

Отныне о назначении субсидии можно узнать онлайн

Семьям, для получения скидки на оплату коммунальных услуг, достаточно подать только заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указать только виды доходов, а не их размеры. То есть человеку нужно внести в перечень что он получает пенсию, зарплату, стипендию и др. и члены его семьи, а также организацию, где выплачивают деньги. Сам размер выплат соцслужбы берут из баз данных - как собственной, если это касается соцвыплат, так и фискальной службы, Пенсионного фонда, вузов и тому подобное.

Никаких дополнительных бумаг, касающихся состава семьи, объема и стоимости жилищно-коммунальных услуг людям тоже не нужно добавлять или доносить. Сведения, необходимые для назначения субсидии, поступающие управлением соцзащиты непосредственно от организаций, предоставляющих услуги.

Чтобы узнать назначена или не назначена вам субсидия теперь не нужно звонить в управление соцзащиты населения. Отныне размер своей субсидии можно узнать он-лайн - на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ . По данному адресу украинцы могут ввести свой почтовый адрес и узнать ли им субсидию и каков ее размер за отопительный и неотопительный сезона.

Как сообщал "УРА-Информ", с 22 августа в Украине начал работу Государственный реестр субсидиантов. Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания правительства, данное ведомство создавалось на протяжении полугода и тестировалось несколько месяцев.


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