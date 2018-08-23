07:56 23.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201973:Polishuk

НБУ усилил защиту банковских зданий

Национальный банк Украины усилил требования к защите помещений банков, которые проводят работу с наличностью и другими ценностями.

НБУ усилил защиту банковских зданий

В среду, 22 августа, вступило в силу постановление Правления центробанка №93 "Об утверждении Изменений к Правилам организации защиты помещений банков в Украине". Документ был утвержден 14 августа. Как сообщает пресс-службы НБУ, целью принятого документа является необходимость совершенствования требований по организации защиты помещений банков в Украине. Также документом уточнены нормы относительно предоставления банками в аренду индивидуальных сейфов клиентам.

Применение документа позволит также повысить требования к защите работников банка, осуществляющих работу с наличными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 августа 2018 года, Министерство финансов Украины начнет регулярную отчетность по государственным банкам в четвертом квартале 2018 года. В частности отмечалось, что в течение ближайших недель Минфин вместе с НБУ и банками будет прорабатывать формат раскрытия информации с учетом требований действующего законодательства, в частности, банковской тайны. К 1 сентября будет обнародован формат новой отчетности, а 1 ноября выйдет первый расширенный отчет


Поделиться
Читайте также:
 
Россия направила боевикам очередной "гумконвой" Латвия призывает Россию немедленно освободить Сенцова Макрон поздравил украинцев с Днем независимости В Конотопе возле дома местного депутата прогремел взрыв - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив