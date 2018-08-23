НБУ усилил защиту банковских зданий

В среду, 22 августа, вступило в силу постановление Правления центробанка №93 "Об утверждении Изменений к Правилам организации защиты помещений банков в Украине". Документ был утвержден 14 августа. Как сообщает пресс-службы НБУ, целью принятого документа является необходимость совершенствования требований по организации защиты помещений банков в Украине. Также документом уточнены нормы относительно предоставления банками в аренду индивидуальных сейфов клиентам.

Применение документа позволит также повысить требования к защите работников банка, осуществляющих работу с наличными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 августа 2018 года, Министерство финансов Украины начнет регулярную отчетность по государственным банкам в четвертом квартале 2018 года. В частности отмечалось, что в течение ближайших недель Минфин вместе с НБУ и банками будет прорабатывать формат раскрытия информации с учетом требований действующего законодательства, в частности, банковской тайны. К 1 сентября будет обнародован формат новой отчетности, а 1 ноября выйдет первый расширенный отчет