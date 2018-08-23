Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 23 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2788,5488 грн;
100 евро - 3239,1783 грн;
При этом регулятор установил на 23 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1073.022890;
Серебро - 13.255333;
Платина - 712.748638;
Палладий - 817.643717.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 22 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2770,9475 грн;
100 евро - 3187,1438 грн;
Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.
Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.