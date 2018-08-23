11:15 23.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201985:Polishuk

Наличный доллар в четверг немного снизился

В обменных пунктах Украины в четверг, 23 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на две копейки.

Наличный доллар в четверг немного снизился

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продается по 27,98 гривен, а евро можно купить по 32,47 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 27,88, продажи 27,85 - 28,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6601, продажи - 27,9850 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 32,15, продажи - 32,12 - 32,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,8322, продажи - 32,4755 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,050, продажи - 4,070 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,690, продажи 4,190 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 22 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на 15 копеек. Наличный евро набрал 32 копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 28,00 гривен, а евро можно было купить по 32,43 гривен.=


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