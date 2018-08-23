13:59 23.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман прокомментировал требование МВФ по ценам на газ

Требование Международного валютного фонда о повышении цен на газ для населения появилось потому, что Украина вынуждена отдавать долги, которые набрали предыдущие правительства.

Гройсман прокомментировал требование МВФ по ценам на газ

При этом, к принятию решения по повышению цен на газ, необходимо подойти с позиции сбалансирования тарифов.

Об этом в четверг, 23 августа, во время общения с прессой в Луцке сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, это требование, но оно возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями только с одной целью.

С 2005 по 2013 годы правительства тех времен позаимствовали 550 миллиардов долларов, на которые мы ежегодно тратим пять миллиардов долларов только на обслуживание. Это огромная проблема, потому это требование в повестке дня. Мы над этим работаем, пояснил глава правительства, добавив, что вопрос относительно цен на газ очень не простой.

О также пояснил, что с прошлого июля есть обязательство о том, что цены будут расти, если будут расти мировые цены на газ. Сегодня в промышленности газ стоит около 11 тысяч гривен. Мы же ограничили цену для населения в семь тысяч гривен, - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, МВФ требует от Украины повысить цену на газ для населения на 60-70%, для получения следующего валютного транша, при этом правительство предложило компромисс - повысить стоимость голубого топлива на только 20-25%.


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