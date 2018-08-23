Глава НКРЭКУ прогнозирует стабильность тарифов до июля 2019 года

Для бытовых потребителей они вообще не изменятся. Такой прогноз в четверг, 23 августа, сделала глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

По ее словам, до июля существенного повышения тарифа на электроэнергию не ожидаем. Существующие формульные подходы к ценообразованию, такие как "Роттердам+", в настоящее время сдерживают рост тарифов для конечных потребителей. Они ограничивают желания, особенно субъектов генерирующей энергии, в отношении повышения цены, - пояснила она, добавив, что после июля 2019 года, когда на конкурентных принципах должно заработать свободное ценообразование возможен рост цены.

Кривенко также отметила, что побаивается возможного сговора в сегменте генерации, поскольку крупные предприятия, которые генерируют большой объем, могут повышать свои цены.

Напомним как сообща УРА-Информ, правительство в прогнозе социально-экономического развития Украины на 2019-2021 года заложило ежегодный рост бытовых тарифов на электроэнергию на 25%.