20:32 23.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Через месяц ГФС обнародует фамилии контрабандистов лесоматериалов, - Гройсман

Государственная фискальная служба в течение ближайшего месяца обнародует фамилии тех, кто занимался контрабандой лесоматериалов в Украине.

Через месяц ГФС обнародует фамилии контрабандистов лесоматериалов, - Гройсман

Руководитель службы Мирослав Продан обратился в НАБУ с просьбой расследовать давление, которое оказывается сейчас на него. Мы сейчас вскрыли и, я думаю, в течение следующего месяца обнародуем интересные фамилии тех, кто занимался контрабандой леса, и много другой информации.

Об этом в четверг, 23 августа, во время брифинга в Луцке заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что поручил ГФС, Госаудитслужбе, Нацполиции и Госгеокадастру проверить все лесхозы на предмет незаконной вырубки и экспорта леса. Отчет ведомства обязались представить правительству в середине сентября.

Я буду защищать руководство таможни, руководство ГФС, которое будет бороться с этой контрабандой. Мы прикрыли два самых сильных клана, которые управляли всеми потоками контрабанды в Украине, - заверил Гройсман.

Напомним, 21 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о краже 37 контейнеров с территории ООО "Вистсел", куда они были переданы на ответственное хранение. При этом генпрокурор возложил ответственность за эти злоумышленные действия на должностные лица таможни, ссылаясь на то, что грузовые машины, вывозившие краденный товар, заезжали через центральные ворота Одесской таможни.

как сообщал УРА-Информ, 22 августа иисполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан отстранил главу Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования.


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