Британия предлагает "нагрузить" Россию новыми санкциями

Глава МИД Великобритании Джереми Хант планирует призвать ЕС наложить дополнительные санкции на Россию в ответ на ее "враждебное" поведение во всем мире.
Об этом пишет Reuters.
Европейские чиновники ожидают, что Хант поднимет этот вопрос, когда все 28 министров иностранных дел встретятся для переговоров в Австрии в конце месяца. По их словам, вряд ли расширение санкций возможно из-за нежелания ряда государств.
Хант призывает ЕС, чтобы санкции против России были всеобъемлющими, как это делают США, в ответ на применение химического оружия в Великобритании и Сирии.
Однако по мнению одного из дипломатов ЕС такая инициатива не пройдет, поскольку Италия, Австрия и Франция очень хотят вести бизнес с Россией.
Любые новые санкции требуют единогласного принятия всеми 28 государствами-членами.
Как сообщал "УРА-Информ", швейцарский банк Credit Suisse, который является одним из крупнейших банков страны, заморозил более пяти миллиардов долларов связанных с Россией из-за новых санкций Соединенных Штатов Америки.