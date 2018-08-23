16:18 23.08.2018 | Политика | Новости
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Британия предлагает "нагрузить" Россию новыми санкциями

Глава МИД Великобритании Джереми Хант планирует призвать ЕС наложить дополнительные санкции на Россию в ответ на ее "враждебное" поведение во всем мире.

Британия предлагает

Об этом пишет Reuters.

Европейские чиновники ожидают, что Хант поднимет этот вопрос, когда все 28 министров иностранных дел встретятся для переговоров в Австрии в конце месяца. По их словам, вряд ли расширение санкций возможно из-за нежелания ряда государств.

Хант призывает ЕС, чтобы санкции против России были всеобъемлющими, как это делают США, в ответ на применение химического оружия в Великобритании и Сирии.

Однако по мнению одного из дипломатов ЕС такая инициатива не пройдет, поскольку Италия, Австрия и Франция очень хотят вести бизнес с Россией.

Любые новые санкции требуют единогласного принятия всеми 28 государствами-членами.

Как сообщал "УРА-Информ", швейцарский банк Credit Suisse, который является одним из крупнейших банков страны, заморозил более пяти миллиардов долларов связанных с Россией из-за новых санкций Соединенных Штатов Америки.


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