Британия предлагает "нагрузить" Россию новыми санкциями

Об этом пишет Reuters.

Европейские чиновники ожидают, что Хант поднимет этот вопрос, когда все 28 министров иностранных дел встретятся для переговоров в Австрии в конце месяца. По их словам, вряд ли расширение санкций возможно из-за нежелания ряда государств.

Хант призывает ЕС, чтобы санкции против России были всеобъемлющими, как это делают США, в ответ на применение химического оружия в Великобритании и Сирии.

Однако по мнению одного из дипломатов ЕС такая инициатива не пройдет, поскольку Италия, Австрия и Франция очень хотят вести бизнес с Россией.

Любые новые санкции требуют единогласного принятия всеми 28 государствами-членами.

Как сообщал "УРА-Информ", швейцарский банк Credit Suisse, который является одним из крупнейших банков страны, заморозил более пяти миллиардов долларов связанных с Россией из-за новых санкций Соединенных Штатов Америки.