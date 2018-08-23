12:15 23.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин уполномочил Маркову выпустить векселя для привлечения финансирования МВФ

Кабинет министров Украины уполномочил исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову на подписание не переводных, беспроцентных векселей в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда.

Кабмин уполномочил Маркову выпустить векселя для привлечения финансирования МВФ

Соответствующее распоряжение, №565-р от 22 августа 2018 года, обнародовано на правительственном сайте. Согласно документу, предполагается, что выпуск ценных бумаг на сумму привлекаемых средств по программам stand-by и EFF.

В пояснительной записке к распоряжению также уточняется, что в рамках сотрудничества с МВФ, государству-участнику программы Фонда предоставляется возможность приобрести специальные права заимствования или валюту других государств-членов МВФ за счет собственной валюты или выпуска векселей.

Такие векселя будут храниться в депозитарии Национального банка Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, миссия МВФ по четвертому пересмотру программы EFF прибудет в Украину 6 сентября.


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