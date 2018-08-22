В Украине вступил в силу закон о выплате долгов шахтерам

Согласно документу на выплату зарплат шахтерам выделяется 1,4 миллиардов гривен. В, частности, как сказано в опубликованном на сайте Верховной рады Украины, законе, меняется название программы "Поддержка внедрения рынка электрической энергии" на "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции".

Предполагается, что реализация закона снизит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены и на погашение задолженности по оплате труда.

Закон также расширяет источники формирования средств для финансирования этой государственной программы и включает в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного нарушения.

Напомним, в июле парламент направил 1,4 миллиардов гривен на выплату долгов шахтерам. Отметим, парламентский комитет рекомендовал направить вдвое большую сумму.