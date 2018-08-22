14:10 22.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Николаеве продают крупный судостроительный завод

В Николаеве продают целостный имущественный комплекс судостроительного завода "Океан".

В Николаеве продают крупный судостроительный завод

Об этом в "Фейсбук" сообщила арбитражный управляющий, ликвидатор Публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан" Ирина Сербин.

Начальная цена - 1,8 миллиарда гривен. Открытый аукцион запланирован на 21 сентября 2018 года.

Основные виды деятельности предприятия - судостроение и судоремонт. Предприятие имеет две технологические линии крупнотоннажного и среднетоннажного судостроения. Крупнотоннажная линия используется для строительства танкеров и контейнеровозов, а на среднетоннажной линии строятся баржи, понтоны и буксиры.

Как сообщал "УРА-Информ", Фонд государственного имущества Украины отказался от решения приватизировать "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию". Решение о ее приватизации было принято в начале декабря прошлого года.


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