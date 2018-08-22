В Киев скоро приплывут херсонские арбузы

Судно с 500 тоннами полосатых загрузили в Голой Пристани. Сегодня утром ягода отправилась курсом на Киев. Это вторая баржа с прошлого лета.
До 2017-го арбузы в столицу водой не отправляли 14 лет. Нынешний транзит не раз откладывался, качественную ягоду в таком большом количестве не могли собрать из-за погодных условий.
Ягоды собрали в нескольких районах Херсонщины. По данным инициаторов арбузного транзита, водное путешествие арбузы переносят гораздо лучше, чем сухопутное. Если после автомобильной тряски по украинским дорогам до 15% ягоды приходится выбрасывать, то неликвид с баржи составляет не более 1%.
В столице херсонские арбузы увидят в течении недели.
Как сообщал "УРА-Информ", цена на украинские арбузы продолжает снижаться. Причина в улучшении погодных условий, которые способствуют активному сбора урожая и увеличения предложения на рынке.