В Киев скоро приплывут херсонские арбузы

До 2017-го арбузы в столицу водой не отправляли 14 лет. Нынешний транзит не раз откладывался, качественную ягоду в таком большом количестве не могли собрать из-за погодных условий.

Ягоды собрали в нескольких районах Херсонщины. По данным инициаторов арбузного транзита, водное путешествие арбузы переносят гораздо лучше, чем сухопутное. Если после автомобильной тряски по украинским дорогам до 15% ягоды приходится выбрасывать, то неликвид с баржи составляет не более 1%.

В столице херсонские арбузы увидят в течении недели.

Как сообщал "УРА-Информ", цена на украинские арбузы продолжает снижаться. Причина в улучшении погодных условий, которые способствуют активному сбора урожая и увеличения предложения на рынке.