16:32 22.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Госстате намекнули, что украинцам нужно меньше есть

Средняя калорийность продуктов, которые едять взрослые украинцы, в прошлом году составила 2994 ккал.

В Госстате намекнули, что украинцам нужно меньше есть

Об этом свидетельствуют данные исследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики Украины.

В отчете говорится, что по сравнению с 2016 годом показатели существенно не изменились.

В Госстате напомнили, что нормой для работающих людей является 2790 ккал в сутки, для неработающих сограждан 2078 ккал.

В семьях с детьми в прошлом году увеличилось потребление рыбы и рыбных продуктов на 10%, фруктов, ягод, орехов и винограда — на шесть процентов.

При этом по сравнению с 2016 годом люди начали меньше кушать овощей, дынь, арбузов, молока и картошки.

В то же время, осталось на прежнем уровне потребления мяса и мясопродуктов, яиц, масла, сахара и хлеба.

Как сообщал "УРА-Информ", с сентября 2018 года в Украине ожидается подорожание продуктов, одежды и электроники. Об этом сообщил глава Укрaинскoй асоциацияяпоставщиков торговых сетей Алексей Дoрoшeнкo.


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