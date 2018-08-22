В Госстате намекнули, что украинцам нужно меньше есть

Об этом свидетельствуют данные исследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики Украины.

В отчете говорится, что по сравнению с 2016 годом показатели существенно не изменились.

В Госстате напомнили, что нормой для работающих людей является 2790 ккал в сутки, для неработающих сограждан 2078 ккал.

В семьях с детьми в прошлом году увеличилось потребление рыбы и рыбных продуктов на 10%, фруктов, ягод, орехов и винограда — на шесть процентов.

При этом по сравнению с 2016 годом люди начали меньше кушать овощей, дынь, арбузов, молока и картошки.

В то же время, осталось на прежнем уровне потребления мяса и мясопродуктов, яиц, масла, сахара и хлеба.

Как сообщал "УРА-Информ", с сентября 2018 года в Украине ожидается подорожание продуктов, одежды и электроники. Об этом сообщил глава Укрaинскoй асоциацияяпоставщиков торговых сетей Алексей Дoрoшeнкo.