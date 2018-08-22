Украинцы на руках имеют более 60 миллионов платежных карточек - НБУ

По состоянию на 1 июля из количество составляло 60,1 миллионов штук. Такие данные в среду, 22 августа, опубликовал Национального банка Украины.

По данным регулятора из этого количества активных карт почти 35,3 миллионов штук, что составляет 58,7%. С помощью этих карточек за первое полугодие 2018 года клиенты украинских банков осуществили 1 миллион 835 тысяч платежных операций. Объем платежных операций составил 1 298,5 миллиардов гривен.

Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2017 года выросли на 28,2% и 41% соответственно, - отметили в НБУ, добавив, что объемы безналичных операций за первое полугодие 2018 года распределились следующим образом:

операции в сети Интернет - 36,4% (средний чек составил 380 грн);

операции перевода средств с карты на карту - 31,1% (средний чек - 1 583 грн);

расчеты в торговой сети - 29,9% (средний чек - 233 грн);

операции в устройствах самообслуживания - 2,6% (средний чек - 557 грн).

Большая половина от общего количества безналичных операций с платежными картами (51,7%) - это расчеты в торговой сети, - сообщили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 августа 2018 года в Национальном банке Украины назвали приоритеты в осовременивании Системы электронных платежей. Сейчас через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках - 3% таких переводов.