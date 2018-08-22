Украина в этом сезоне уже экспортировала более 4,5 млн. тонн зерна

Об этом сообщает Аgrotimes.

Это на 251 тыс. тонн меньше, чем на соответствующую дату прошлого сезона, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

В частности, экспорт пшеницы с начала сезона составил 2,31 млн. тонн, ячменя - 1,19 млн. тонн, ржи - 11,5 тыс. тонн и кукурузы - 1,04 млн. тонн.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине уже собрано 24 млн тонн пшеницы. В целом уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 9,3 млн. га. Что составляет 94 процента по прогнозу сбора. Урожайность составила 34,5 ц/га, намолочено 32,2 тонн зерна нового урожая.