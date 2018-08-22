13:15 22.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201921:Polishuk

Украина ежегодно тратит 130 миллиардов гривен на обслуживание госдолга, - Гройсман

Украина ежегодно тратит 130 миллиардов гривен на обслуживание государственного долга.

Украина ежегодно тратит 130 миллиардов гривен на обслуживание госдолга, - Гройсман

Предыдущие власти с 2005 по 2013 года заводили Украину в зависимость перед внешними и внутренними кредиторами. По состоянию на 2013 год государственный долг составлял 60 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 22 августа, на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман

В частности, он пожаловался на то, что только на обслуживание по процентам идут огромные суммы.

В то же время он подчеркнул, что в Украине наблюдается позитивная динамика для минимизации госдолга в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совокупный государственный долг Украины в июне текущего года вырос на 0,04%, или на 0,03 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим месяцем. По состоянию на 30 июня гарантированный долг страны составляет 76,29 миллиардов долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов Украины. Согласно сообщению, Государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 998,03 млрд гривен, или 76,29 миллиардов долларов, против 1 993,08 миллиардов гривен, или 76,26 миллиардов долларов, месяцем ранее.


Поделиться
Читайте также:
 
США приветствует создание в Украине Министерства по делам ветеранов Грузия подала иск в ЕСПЧ против России Украина попросит у МВФ новую программу В Киеве начали судить российского шпиона, который работал на Гройсмана
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив