Украина ежегодно тратит 130 миллиардов гривен на обслуживание госдолга, - Гройсман

Предыдущие власти с 2005 по 2013 года заводили Украину в зависимость перед внешними и внутренними кредиторами. По состоянию на 2013 год государственный долг составлял 60 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 22 августа, на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман

В частности, он пожаловался на то, что только на обслуживание по процентам идут огромные суммы.

В то же время он подчеркнул, что в Украине наблюдается позитивная динамика для минимизации госдолга в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совокупный государственный долг Украины в июне текущего года вырос на 0,04%, или на 0,03 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим месяцем. По состоянию на 30 июня гарантированный долг страны составляет 76,29 миллиардов долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов Украины. Согласно сообщению, Государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 998,03 млрд гривен, или 76,29 миллиардов долларов, против 1 993,08 миллиардов гривен, или 76,26 миллиардов долларов, месяцем ранее.