08:34 22.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НефтьBrent торгует на уровне 72,9 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду данных о сокращении запасов углеводородов в США и ослаблении курса доллара.

НефтьBrent торгует на уровне 72,9 долларов за баррель

По информации Американского института нефти, организация зафиксировала снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,17 млн баррелей. Она собирает данные на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на снижение на 2 млн баррелей.

Дополнительным позитивным фактором для сырьевых рынков является ослабление доллара США, поскольку такая ситуация увеличивает доходность от инвестиций в номинированные в американской валюте активы. Доллар дешевеет на 0,1% к евро в среду после падения на 0,77% во вторник.

"Большее, чем ожидалось, падение запасов снизило опасения по поводу объема американских резервов топлива после неожиданного их увеличения неделей ранее, - сказал сырьевой аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида. - Если доллар продолжит снижаться, это окажет дополнительную поддержку рынку".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз.


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