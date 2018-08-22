Наличный доллар снова достиг 28 гривен

Наличный евро набрал 32 копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 28,00 гривен, а евро можно купить по 32,43 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,20 - 27,88, продажи 27,84 - 28,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,7109, продажи - 28,0097 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 32,00, продажи - 32,00 - 32,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,7575, продажи - 32,4313 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,071, продажи - 4,090 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,670, продажи 4,206 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 21 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на шесть копеек. Наличный евро набрал 15 копеек. Таким образом, вчера, доллар продавался по 27,85 гривен, а евро можно было купить по 32,11 гривен.