Мозамбик ввел налог на работу журналистов

Отныне иностранные журналисты должны будут платить две с половиной тысяч долларов за аккредитацию на разовую поездку в страну, или 8300 за год работы в стране. Как пишет издание "Коммерсантъ", местным представителям средств массовой информации для выпуска журналистских материалов придется платить по 500 долларов в год.

В то же время, журналисты из Мозамбика, работающие на зарубежные СМИ, будут обязаны выплачивать государству 3500 долларов в обмен на годовую аккредитацию.

Облагаться новым налогом будут и сами СМИ. В частности, мозамбикские издательства будут обязаны платить от 34,5 тысяч долларов до 69 тысяч долларов в год, а национальные радиостанции - главный источник новостей для населения - около 35 тысяч долларов.

Указ в середине июля. Его раскритиковали правозащитные организации, которые посчитали решение властей в тысячи раз повысить стоимость аккредитации, попыткой подавить свободу слова в стране.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Мозамбик в понедельник, 19 февраля, на жилой дом обрушилась кучи мусора. На момент инцидента многие семьи находились внутри зданий. В результате происшествия 17 человек погибли.