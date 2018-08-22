10:32 22.08.2018 | Экономика | Новости
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Кипр заморозил счета Дерипаски и Вексельберга

Банковские счета российских олигархов Олега Дерипаска и Виктора Вексельберга на Кипре заморожены после того как они попали в американский санкционный список.

Кипр заморозил счета Дерипаски и Вексельберга

Об этом сказано в докладе Министерства финансов Соединенных Штатов Америки о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией, опубликованном в среду утром, 22 августа. Замораживание счетов проходило в рамках борьбы администрации США с "большими объемами российских финансовых потоков", проходящих через юрисдикции Кипра, Великобритании и Латвии.

В частности, в докладе министерства отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый урон. Так, состояние Вексельберга сократилось почти на три миллиардов долларов, с оценочных 16,4 миллиардов долларов по состоянию на 5 апреля до 13,5 миллиардов долларов на 26 июля 2018 года.

В результате санкций группа Ренова Вексельберга была вынуждена сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics, отмечает Минфин.

Кроме того, американская инвесткомпания Columbus Nova, которая управляет активами Вексельберга и называла Ренову своим крупнейшим клиентом, была вынуждена существенно ограничить свои операции с ней.

Согласно документу, у Дерипаски есть кипрское гражданство, а Вексельберг через структуры Реновы владеет почти 10% банка Bank of Cyprus, уточняет.

Напомним, 6 апреля этого года США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний, в том числе - против Дерипаски и компании Русал. До конца этого же дня в результате санкций состояние российского миллиардера сократилось на 957 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки во вторник, 21 августа, расширили санкционный список против России. В частности введены санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности. Как сообщает Reuters, под ограничительные меры попали российские граждане Антон Александрович Нагибин и Марина Игоревна Царева. Оба они связанные с петербургской компанией DiveTechnoService ("Дайвтехносервис"), санкции по которой были введены еще в июне за предполагаемые контакты с российскими спецслужбами.


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