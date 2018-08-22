Кабмин отменил субсидии на газ для потребителей без счетчиков

Соответствующее решение принял в среду, 22 августа, на заседании, Кабинет министров Украины. Согласно постановлению, без льгот на оплату поставок газа останутся украинцы, которые не установили счетчики самостоятельно и отказались установить их за счет государства.

Постановление вступит в силу с 1 октября 2018 года.

Для стимулирования населения к установке счетчиков Кабмин с 1 октября отменяет льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа в ранее установленных объемах социальных нормативов. Это распространяется на потребителей, которые не установили счетчики за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем, - говорится в постановлении.

Напомним, в Украине субсидии предоставляются населению в пределах социальных нормативов пользования коммунальными услугами, в том числе природным газом. Нормативы потребления установлены постановлением Кабмина от 6 августа 2014 № 409, но при этом на сегодня фактически отсутствуют стимулы устанавливать счетчики природного газа.

Как сообщал УРА-Информ, 29 апреля директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что субсидий на ЖКХ могут лишиться процентов 15–20% потребителей. Согласно изменениям, которые внесло правительство в порядок начисления субсидий, их с 1 мая не будут назначать, если у семьи есть авто, которому менее пяти лет. Данные о сдаче жилья в аренду нужно будет вносить в декларацию в раздел "другие доходы".

Также, согласно решению правительства, в следующем отопительном сезоне субсидия будет монетизирована, что позволит украинцам оставлять себе сэкономленные на жилищно-коммунальных услугах деньги. Кроме этого, субсидию не смогут оформить владельцы жилья с большой площадью.