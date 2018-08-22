ЕСПЧ назвал незаконным мораторий на продажу земли в Украине

Об этом говорится в сообщении компании EasyBusiness.

То есть тепер, украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права могут ссылаться в своих судебных исках на решение ЕСПЧ.

В соответствии с Законом Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как пройдет трехмесячный срок с даты вынесения решения.

В случае продления моратория ЕСПЧ будет присуждать компенсацию имущественных потерь для заявителей.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина готовиться подать комплексный межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека по украинским политзаключенным, незаконно удерживаемых Россией.