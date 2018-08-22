16:07 22.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕСПЧ назвал незаконным мораторий на продажу земли в Украине

Сегодня, 22 августа, вступает в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

ЕСПЧ назвал незаконным мораторий на продажу земли в Украине

Об этом говорится в сообщении компании EasyBusiness.

То есть тепер, украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права могут ссылаться в своих судебных исках на решение ЕСПЧ.

В соответствии с Законом Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как пройдет трехмесячный срок с даты вынесения решения.

В случае продления моратория ЕСПЧ будет присуждать компенсацию имущественных потерь для заявителей.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина готовиться подать комплексный межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека по украинским политзаключенным, незаконно удерживаемых Россией.


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