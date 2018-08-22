15:31 22.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Платёжные карточки исчезнут раньше, чем наличка", — И.Гарбарук.

"Ощадбанк" стал вторым после "Привата" украинским банком, который запустил Apple Pay. В основе сервиса безопасность и конфиденциальность. Разработчики заявляют, что номер карточки не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple.

Эксклюзив:

Международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук в эфире телеканала "Первый деловой" заявил, что украинская банковская система на самом деле более продвинутая, чем в западных странах. По его словам, в Украине меньше ограничений, чем на Западе. Такое свободное пополнение карточных счетов в мире встретишь достаточно редко. 

"Мне кажется, что карточки исчезнут быстрее, чем наличные деньги. Мы перейдем на новые технологии. Ошибочно, когда средством расчета будущего считают именно смартфон. Смартфоны сегодня — это уже тоже вчерашний день. Это привычный для нас способ. Сегодня автомобили сами платят за парковку, а холодильники сами заказывают продукты. Мы идем к другому уровню развития взаимоотношений … Это важно на уровне государства, так как безналичные платежи контролировать легче. С другой стороны, безналичные платежи выгодны бизнесу. Ведь даже с карточками человек тратит в среднем на 12-18% больше. Когда заканчивается наличка в кошельке, тратить нечего. С картой это менее заметно", — подчеркнул И.Гарбарук.


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