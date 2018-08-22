Эксклюзив: "Платёжные карточки исчезнут раньше, чем наличка", — И.Гарбарук.

Международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук в эфире телеканала "Первый деловой" заявил, что украинская банковская система на самом деле более продвинутая, чем в западных странах. По его словам, в Украине меньше ограничений, чем на Западе. Такое свободное пополнение карточных счетов в мире встретишь достаточно редко.

"Мне кажется, что карточки исчезнут быстрее, чем наличные деньги. Мы перейдем на новые технологии. Ошибочно, когда средством расчета будущего считают именно смартфон. Смартфоны сегодня — это уже тоже вчерашний день. Это привычный для нас способ. Сегодня автомобили сами платят за парковку, а холодильники сами заказывают продукты. Мы идем к другому уровню развития взаимоотношений … Это важно на уровне государства, так как безналичные платежи контролировать легче. С другой стороны, безналичные платежи выгодны бизнесу. Ведь даже с карточками человек тратит в среднем на 12-18% больше. Когда заканчивается наличка в кошельке, тратить нечего. С картой это менее заметно", — подчеркнул И.Гарбарук.