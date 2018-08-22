Эксклюзив: Грабительство через беспроцентные кредиты

Об этом заявила в эфире ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро" адвокат Ирина Хан. По её словам, эти, "беспроцентные" кредиты, выдача кредитных денег без необходимых документов, недобросовестная и, часто, просто лживая реклама, все это приводит к одурачиванию населения, которое не спешит разобраться в законности такого кредитования. И, как результат, человек, получивший такой "беспроцентный" кредит попадает в сильную финансовую зависимость и угрозу решения кредитной истории многочисленными коллекторами.

"Следует понимать, что, так называемые "быстрые" кредитные деньги – это самые дорогие деньги. Банковские кредиты в нашей стране имеют ставку 20-30% годовых. Но, когда мы обращаемся в многочисленные небанковские структуры, которых сейчас существует очень много, и которые предоставляют кредит без справки о доходах, без идентификационных документов, следует понимать, насколько сильно мы рискуем. Они декларируют кредит за 2 гривны в день. Но, если внимательно посчитать, сколько придется вернуть – мы выходим на цифру реальной процентной ставки 730% годовых! Это абсолютно грабительский и незаконный способ кредитования, на который соглашаются люди, не предполагая последствий такого шага", — отметила И.Хан.