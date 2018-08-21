В Виннице повысили стоимость проезда в общественном транспорте

В частности, проезд в электротранспорте вырос с трех до четырех гривен. Как сообщают местные СМИ, таким образом, проезда в трамваях и троллейбусах города стоит четыре гривны, а в муниципальных автобусах - пять гривен.

Соответствующее решение на прошлой неделе приняли во время заседания исполнительного комитета Винницкого городского совета.

При этом вместе с ростом стоимости проезда повысится цена месячных проездных билетов. Так, начиная с 1 сентября проездной билет на трамвай, троллейбус или автобус составит 300 гривен, 150 гривен - для студентов, 100 гривен - для школьников.

На два вида транспорта проездной будет стоить 340, 170 и 110 гривен соответственно. Стоимость проездного на три вида транспорта составит 500 гривен. Льготных проездных для студентов и учащихся в этой категории не предвидится.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Виннице с 1 июля повысилась стоимость проезда в маршрутных такси с четырех гривен до пяти и шести гривен в зависимости от длины маршрута. В ночное время стоимость проезда на маршруте №25Н (с 22:00 до 6:00) – выросла до восьми гривен.