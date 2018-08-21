В "Укртелекоме" произошел сбой

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Вчера вечером был "шторм" в сети на уровне агрегации. Это привело к проблемам с доступом в интернет для клиентов в нескольких областях. Более 10 областей. Проблему устранили за несколько часов", — отметил Шуранов.

По его словам, сбой сети интернет коснулся, в том числе, и Киевской области.

Около часа ночи начали посегментно восстанавливать. Аварийные работы закончились рано утром, — сказал директор по корпоративным коммуникациям. Он также отметил, что причины сбоя устанавливаются.

Как сообщал "УРА-Информ", компания "Укртелеком" обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14 процентов с начала ноября.