Украинцы начали массово скупать доллары

Об этом сообщает Finclub.

В то же время украинцы в июле купили в банках и небанковских обменных пунктах валюты суммарно на 917,8 млн, тогда как месяцем ранее – 679,1 млн долларов.

Июльский показатель покупки валюты оказался рекордным с начала года. Частично он был вызван покупкой наличной валюты аграриями, которые получили гривневую выручку после продажи части нового урожая.

В результате чистое сальдо продажи валюты населением сократилось до 135,3 млн, тогда как в июне оно составило 268,7 млн.

Непосредственно долларов США украинцы продали на 786,8 млн долларов, а купили их на 704,5 млн, сальдо чистой продажи сократилось до 82,2 млн долларов.

Как сообщал "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины во вторник, 21 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на шесть копеек. Наличный евро набрал 15 копеек. Таким образом, сегодня, доллар продается по 27,85 гривен, а евро можно купить по 32,11 гривен.