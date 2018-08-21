Украина стала продавать меньше подсолнечного масла

Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

Отмечается, что основными направлениями экспорта украинского подсолнечного масла остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%).

Индия, несмотря на рост импортной пошлины, увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%. В свою очередь ЕС и Китай сократили импорт на 17,5% и 13,9% соответственно.

Общее количество торговых партнеров Украины на рынке подсолнечного масла превышает 120 стран, включая новые направления экспорта. Также сообщается, что с сентября по июль 2017/18 маркетингового года экспорт подсолнечного масла составил 4,9 млн тонн против 5,4 млн тонн годом ранее.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала года в столице поднялись цены на определенный перечень социальных продуктов питания. В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 10,1%. Такие данные в понедельник, 6 август, опубликовала Государственная служба статистики. По данным ведомства подорожали также масло сливочное - на 4,1%, молоко - на 3,5%, масло подсолнечное - на 1,3%, макаронные изделия - на 5,3%. Вместе с тем сахар и яйца подешевели на 4,9% и 9,4% соответственно. Алкоголь и сигареты в среднем подорожали на 9,4%.