18:53 21.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201866:roman_z

Украина стала продавать меньше подсолнечного масла

В июле текущего сезона экспорт подсолнечного масла из Украины составил 422 тысяч тонн. Это на 3,2% меньше по сравнению с прошлым месяцем и на 17,3% хуже по сравнению с июлем прошлого года.

Украина стала продавать меньше подсолнечного масла

Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

Отмечается, что основными направлениями экспорта украинского подсолнечного масла остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%).

Индия, несмотря на рост импортной пошлины, увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%. В свою очередь ЕС и Китай сократили импорт на 17,5% и 13,9% соответственно.

Общее количество торговых партнеров Украины на рынке подсолнечного масла превышает 120 стран, включая новые направления экспорта. Также сообщается, что с сентября по июль 2017/18 маркетингового года экспорт подсолнечного масла составил 4,9 млн тонн против 5,4 млн тонн годом ранее.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала года в столице поднялись цены на определенный перечень социальных продуктов питания. В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 10,1%. Такие данные в понедельник, 6 август, опубликовала Государственная служба статистики. По данным ведомства подорожали также масло сливочное - на 4,1%, молоко - на 3,5%, масло подсолнечное - на 1,3%, макаронные изделия - на 5,3%. Вместе с тем сахар и яйца подешевели на 4,9% и 9,4% соответственно. Алкоголь и сигареты в среднем подорожали на 9,4%.


Поделиться
Читайте также:
 
Америка внесла еще двух россиян в санкционный список Математика может стать обязательным предметом на ВНО Чернь не имеет права находится на моей территории и должна быть убита – нардеп Юрий Береза В "Укртелекоме" произошел сбой
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив