Украина будет производить собственные снаряды калибра 152 миллиметра

Теперь по заказу государства там возьмутся за их производство в промышленных масштабах.

Об этом Верховный главнокомандующий Петр Порошенко сообщил в своем Facebook.

Эти снаряды предназначены для отечественной пушки "Гиацинт-Б". Снаряд рассчитан для уничтожения живой силы и артиллерии противника.

Сейчас такие калибры на войне - под запретом минских соглашений и их украинская армия не использует. Но сможет, когда пойдет в наступление, чтобы вычистить Донбасс от российско-оккупационных войск.

Как сообщал "УРА-Информ", военная контрразведка выявила в рядах ВСУ военного, который в 2014 году вступил в ряды террористов псевдореспублики "ДНР". Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Сообщается, что во время допроса житель Херсонской области признался, что 2014 году поехал к родственникам в Часов Яр, где присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в так называемый штаб "ДНР".