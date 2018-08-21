12:52 21.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина будет производить собственные снаряды калибра 152 миллиметра

Успешно завершились полугодовые испытания снарядов, изготавливаемые на киевском предприятии имени Артема.

Украина будет производить собственные снаряды калибра 152 миллиметра

Теперь по заказу государства там возьмутся за их производство в промышленных масштабах.

Об этом Верховный главнокомандующий Петр Порошенко сообщил в своем Facebook.

Эти снаряды предназначены для отечественной пушки "Гиацинт-Б". Снаряд рассчитан для уничтожения живой силы и артиллерии противника.

Сейчас такие калибры на войне - под запретом минских соглашений и их украинская армия не использует. Но сможет, когда пойдет в наступление, чтобы вычистить Донбасс от российско-оккупационных войск.

Как сообщал "УРА-Информ", военная контрразведка выявила в рядах ВСУ военного, который в 2014 году вступил в ряды террористов псевдореспублики "ДНР". Об этом говорится на официальном сайте ведомства.  Сообщается, что во время допроса житель Херсонской области признался, что 2014 году поехал к родственникам в Часов Яр, где присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в так называемый штаб "ДНР".


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