08:59 21.08.2018 | Экономика | Новости
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Трамп выдвинул условия для рассмотрения снятие санкций с России

Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть отмену санкций против России если Кремль начнет предпринимать шаги для сотрудничества с США по Сирии и Украине.

Трамп выдвинул условия для рассмотрения снятие санкций с России

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп не подымал вопрос санкций, но он не исключает, что рассмотрит вопрос о их снятии, если Россия предпримет шаги навстречу. Об этом во вторник, 21 августа в интервью Reuters заявил Трамп.

По его словам, если бы Россия сделала что-то, что было бы хорошо для Штатов, но бы подумал, но сейчас он не будет принимать такое решение без этого.

Напомним, Сенат Соединенных Штатов в сентябре 2018 года может рассмотреть введение санкций, целью которых является сдерживание Российской Федерации от вмешательства в выборы США.

Как сообщал УРА-Информ, соответствующий законопроект сейчас дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России.


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