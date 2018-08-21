23:27 21.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Суд отложил рассмотрение дела по отмене контрактов с "Газпромом" 2009 года по газу RUE

Киевский апелляционный хозяйственный суд во вторник, 21 августа, отложил рассмотрение апелляции Генеральной прокуратуры, которая добивается признания недействительными контрактов от 20 января 2009 года о покупке "Газпромом" у НАК "Нафтогаз Украины" принадлежавших RosUkrEnergo 11 миллиардов кубических метров природного газа за 1,7 миллиарда долларов.

Суд отложил рассмотрение дела по отмене контрактов с

Заседание перенесено на 19 февраля 2019 года. Как сказано с материалах дела, обнародованным в системе судебных решений, ГПУ своевременно подала апелляцию на решение хозсуда Киева от 23 июля 2015 года, однако ее рассмотрение неоднократно откладывалось.

Очередное ходатайство о переносе рассмотрения дела 11 июня 2018 года внес "Нафтогаз Украины" в связи с тем, что решение Стокгольмского арбитража в споре с "Газпромом" обжаловано последним, тем самым сохраняются "фактические обстоятельства, послужившие основанием для предыдущего откладывания рассмотрения данного дела".

Апелляционный хозсуд также обязал "Нафтогаз" и "Газпром" предоставить нормативно-обоснованные письменные пояснения об основаниях заключения в январе 2009 года оспариваемых договоров купли-продажи газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" в начале 2009 года приобрел у "Газпрома" право требования к RUE на 1,7 миллиардов долларов за поставленный трейдеру российской компанией газ и на основании этого в одностороннем порядке изъял 11 миллиардов кубометров газа, что и послужило причиной обращения RUE в Стокгольмский арбитраж.


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