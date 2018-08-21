Субсидии в Украине значительно понизили

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики на сайте ведомства.

Стоит отметить, что такие показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей.

Так, по подсчетам ведомства в 2018 году субсидии были назначены назначены 2 млн 667 тыс. домохозяйств, что на 54,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Кроме того, в июле субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 182,6 тыс. домохозяйств, что на 35,6% больше, чем в июне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, с начала года составила 553,7 миллионов гривен.