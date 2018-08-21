Работающим пенсионерам сохранят выплаты

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

В министерстве обратили внимание на то, что в СМИ распространяется информация о необходимости выбора работающим пенсионерам между пенсией и заработной платой. Министерство социальной политики Украины официально опровергает это.

Пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и была проведена пенсионная реформа, - отметили в ведомстве.

Кроме того, пенсионная реформа отменила 15% снижение выплат работающим пенсионерам с 1 октября 2017 года. Правительство не имеет планов по ограничению прав работающих пенсионеров.

Как сообщал "УРА-Информ", Минсоцполитики планирует усилить роль страхового стажа при осовременивание пенсий. Это позволит увеличить выплаты украинцам, которые еще с советских времен имеют большой страховой стаж, но получали тогда низкие зарплаты. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.