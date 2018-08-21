21:15 21.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко задекларировал почти 15 миллионов дохода

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал более14 миллионов гривен дохода.

Порошенко задекларировал почти 15 миллионов дохода

При этом весь догод президент получил за счет дивидендов. Как сказано в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованном во вторник, 21 августа, на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, накануне Порошенко задекларировал 14 миллионов 742 тысячи 625 гривен ПАО "ЗНКИФ прайм эссетс епитал" - юридического лица, зарегистрированного в Украине.

Напомним, в начале июля Порошенко задекларировал более миллиона гривен дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. В частности, Порошенко указал доходы от вкладов в банке на общую сумму 1 068 457 гривен: 105 310, 105 310,298 378, 559 459 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, за 2017 год Порошенк задекларировал 16,3 миллионов гривен дохода. Также глава государства указал в декларации Севастопольский морской завод, который в этом году незаконно перешел в "госсобственность России".


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