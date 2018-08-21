Порошенко задекларировал почти 15 миллионов дохода

При этом весь догод президент получил за счет дивидендов. Как сказано в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованном во вторник, 21 августа, на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, накануне Порошенко задекларировал 14 миллионов 742 тысячи 625 гривен ПАО "ЗНКИФ прайм эссетс епитал" - юридического лица, зарегистрированного в Украине.

Напомним, в начале июля Порошенко задекларировал более миллиона гривен дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. В частности, Порошенко указал доходы от вкладов в банке на общую сумму 1 068 457 гривен: 105 310, 105 310,298 378, 559 459 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, за 2017 год Порошенк задекларировал 16,3 миллионов гривен дохода. Также глава государства указал в декларации Севастопольский морской завод, который в этом году незаконно перешел в "госсобственность России".