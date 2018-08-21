Нацбанк на вторник поднял курс гривны

100 долл - 2769,6680 грн;

100 евро - 3162,9609 грн;

При этом регулятор установил на 21 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1058.544832;

Серебро - 13.054263;

Платина - 693.675241;

Палладий - 796.969632.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2789,8554 грн;

100 евро - 3177,9243грн;

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.