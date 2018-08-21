Наличный доллар во вторник опустился до 27,85 гривен

Наличный евро набрал 15 копеек. Таким образом, сегодня, доллар продается по 27,85 гривен, а евро можно купить по 32,11 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,10 - 27,75, продажи 27,71 - 28,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,5626, продажи - 27,8557 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 - 31,82, продажи - 31,75 - 32,56 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,5063, продажи - 32,1163 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,150, продажи - 4,090 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,668, продажи 4,215 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 20 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился еще на 11 копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 27,95 гривен, а евро можно было купить 32,00 гривен.