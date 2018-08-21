Эксклюзив: Трудовая миграция не ведет к чему-то плохому, если действительно в стране происходят реформы, — В.Воскобойник

По мнению руководства НБУ, трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего — в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи. Однако президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник убежден, что ничего страшного не произойдет, а большинство украинцев вообще никуда не поедет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой".

"93% украинцев, которые едут работать за границу, работают в сфере физического труда. Как правило, они не могут социализироваться, построить карьеру. Они не могут даже приобрести жилье. 80% из них возвращается обратно в Украину. Об этом свидетельствует социология … Если мы посмотрим на страны Балтии, то за последние 20 лет оттуда уехало в страны Европейского союза почти 30% населения. Но при этом там продолжается экономический рост и страны Балтии сейчас с удовольствием привлекают иностранных работников и том числе и с Украины. То есть не обязательно трудовая миграция приводит к чему-то плохому. Если на самом деле в стране происходят реформы, если действительно страна развивается, то рано или поздно люди, которые едут работать за границу, они возвращаются", — подчеркнул В.Воскобойник.