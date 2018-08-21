Эксклюзив: "Требований по повышению цен на газ МВФ не выдвигал", — Г. Рябцев

Действующая власть заявляет, что противится этому уже более полутора года, предлагая несколько вариантов, которые позволили бы избежать резкого повышения стоимости. Кабмин оставил неизменными цены на природный газ для населения до 1 сентября. Впрочем, эксперт по экономическим вопросам Рябцев уверен – никакого требования по повышению цен на газ Международный валютный фонд не выдвигал.

Об этом он заявил в эфире "Первого делового телеканала".

"Это долг, который взяло на себя украинское государство и, в частности, его правительство. Международный валютный фонд не ставит каких-либо требований. Он, предоставляя кредит только предлагает придерживаться определенной величины дисбаланса в бюджете. То есть он говорит, что ваши расходы не должны превышать поступления более чем на определенную величину. Например, 3%, 5%, 7% и все, что идет дальше … Это не требования, а предложения национальных правительств для того, чтобы обеспечить такой баланс бюджета. Государственные органы Украины, исполнительная власть, Кабинет Министров предложили Международному валютному фонду такие способы обеспечения поступлений в государственный бюджет как повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги для всех потребителей — выравнивание их на экономически обоснованном уровне. Итак, подтверждаю, что ни одного требования о повышении цен на газ Международный валютный фонд не выдвигал ", — подчеркнул Г.Рябцев.