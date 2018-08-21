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Берлин выдвинул Киеву условие по транзиту газа

Украина должна провести модернизацию своей газотранспортной системы, чтобы сохранить статус транзитера газа.

Берлин выдвинул Киеву условие по транзиту газа

Украина также должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа. Такое мнение высказал в понедельник, 120 августа, на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

При этом он не стал раскрывать подробности разговора Ангелы Меркель с президентом России в минувшую субботу в резиденции Мезеберг, сказав, что они были "доверительными".

При этом представитель правительства напомнил, что позиция Берлина остается неизменной: Украина должна сохранить роль транзитера газа и после завершения строительства газопровода Северный поток-2, который в Германии считают экономическим проектом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным сказала, что запуск Северного потока-2 не должен повлиять на статус Украины как транзитной страны.


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