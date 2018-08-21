Берлин выдвинул Киеву условие по транзиту газа

Украина также должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа. Такое мнение высказал в понедельник, 120 августа, на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

При этом он не стал раскрывать подробности разговора Ангелы Меркель с президентом России в минувшую субботу в резиденции Мезеберг, сказав, что они были "доверительными".

При этом представитель правительства напомнил, что позиция Берлина остается неизменной: Украина должна сохранить роль транзитера газа и после завершения строительства газопровода Северный поток-2, который в Германии считают экономическим проектом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным сказала, что запуск Северного потока-2 не должен повлиять на статус Украины как транзитной страны.